Аласанія подав у відставку з посади голови НТКУ

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Вівторок, 1 листопада 2016, 10:43
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Генеральний директор Національної телекомпанії України Зураб Аласанія написав заяву на звільнення за власним бажанням з посади голови НТКУ.

Про це повідомляє у вівторок МедіаПорт.

 

Причинами свого рішення він називає урізання в бюджеті НТКУ коштів, призначених на розвиток суспільного мовлення в Україні.

"Влада (руками Мінфіну) врахувала бюджет Євробачення в бюджет НСТУ на 2017 рік. Себто, від 1,2 млрд. грн, передбачених законом для розбудови Суспільного мовника в 2017 році, держава відбирає 450 млн. грн. витрат на Євробачення, 250 млн. грн відбирає у вигляді платні за трансляцію, 149 млн. грн. відбирає видатками, і 46 млн. грн.  комунальними платежами забирає місто. Ще 112 млн. грн. апріорі йдуть на міжнародну діяльність (Олімпіади, чемпіонати світу тощо). В залишку — 193 млн.грн. Владо, ти серйозно?", – додає він.

"На перебудову 32-х застарілих морально, фізично і технично підприємств? Із нулем на виробництво і середньою зарплатнею в 2 300 грн. з того залишку? І після цього казати країні і світові, що ми будуємо Суспільне?", – зазначає голова НТКУ.

Аласанія наголосив, що "цей вчинок не є шантажем влади, він є припущенням, що в перехідний період компанію має очолити людина більш компромісна, гнучка, здатна домовлятися і давати раду протилежним інтересам та інтересантам".

Теми: телебачення
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Коментарі — 4
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IP: 163.172.169.---spitfire01.11.2016 12:26
"...держава відбирає 450 млн. грн. витрат на Євробачення"
тобто звичайної пропаганди ЄБ їм недостатньо, вони ще й хочуть висмоктати соки із вільного від олігархів мовлення.
двох зайців одним пострілом.

5-ий канал Порошенко не продає, бо використовує його як інформаційну зброю.
ще й використовує свою посаду, щоб придушити конкурента і вільне мовлення.
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IP: 95.133.225.---Brokerman01.11.2016 11:38
С порошенко уже пора спрашивать..
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IP: 193.169.124.---Гриша Котенко01.11.2016 11:37
у нас патріоти від спорту всі в тітушках
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IP: 93.75.36.---formalin01.11.2016 11:12
Поміж тим, дурнувата влада мала б усвідомлювати величезну значущість спорту високих досягнень для формування патріотизму та оптимізму в суспільстві. І навпаки, мала б додати коштів НТКУ для створення спортивного телеканалу!
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