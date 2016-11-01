ГПУ перевірить, як депутати з $ 100 тис. готівки на руках платили податки

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Вівторок, 1 листопада 2016, 11:21

Генеральна прокуратура перевірить сплату податків народними депутатами, які задекларували більше 100 тисяч доларів готівкою.

Про це він розповів на брифінгу у вівторок.

"Ми будемо аналізувати декларації половини народних депутатів України, які задекларували готівку понад $ 100 тисяч", – повідомив Луценко.

За словами генпрокурора, цей аналіз буде складатися зі звернення до Державної фіскальну службу з вимогою надати інформацію про сплачені податки, які засвідчать легальність чи нелегальність задекларованих коштів.

Він нагадав, що ухиляння від податків у значних розмірах від 665 тис. грн. є злочином невеликої тяжкості зі строком давності 2 роки, більше 1 млн 995 тисяч – злочин середньої тяжкості (також термін давності два роки), ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах – 3 млн 325 тисяч гривень є тяжким злочином із строком давності 10 років.

"Виходячи з цих кваліфікацій, ті, хто ухилявся від податків можуть отримати від 2 до 15 років тюремного увязнення", – зазначив Луценко.

Також ГПУ збирається перевірити банківські вклади декларантів.

"Для цього ми звертаємось до Державної служби фінансового моніторингу, до обов'язків якої входить перевірка будь-яких вкладів більше 150 тисяч гривень", – сказав генпрокурор.

"Ще одна важлива стаття декларації – подарунки. Як ви знаєте, багато народних обранців мають щедрих і багатих дарувальників. Це не заборонено законом, але закон передбачає перевірити самих дарувальників", – зазначив Луценко.

"Ми також звертаємось до ДФС перевірити сплату податків дарувальниками", – додав він.

Також Генпрокуратура має намір отримати від Державної фіскальної служби інформації про оплату податків декларантами з рахунків за кордоном.

Ще один момент: за словами Луценка, нерухомість за кордоном практично не вказана в деклараціях, бо оформлюється на юридичних осіб. Водночас генпрокурор зазначив, що у випадках присутності такої в е-деклараціях, достовірність даних перевірятиме Національна агенція з питань запобігання корупції.

Валентина Романенко, УП

Теми: декларація Генпрокуратура
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Коментарі — 4
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IP: 91.209.118.---Michael_0501.11.2016 12:36
Без якоїсь офіційної процедури легалізації, зі сплатою відповідних податків, весь цей публічний стриптиз просто верх ідіотизму.
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IP: 93.74.65.---Катя Римман01.11.2016 12:03
formalin:
так а если набу не справляется? сидеть и смотреть, как коррупционеры выходят сухими из воды и дальше продолжают богатеть?
Дело Лещенко было очень показательным... и теперь к тому же каждый коррупционер сможет пользоваться Сережиным "мама подарила"
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IP: 217.118.83.---petrius01.11.2016 11:41
Гадюшник обычно под камнями, а тут на самом верху пирамиды власти... Надежу вселяет то, что через это позорное явление проходили все страны в той или иной степени. Не все выходили... Тут надежда на новые исполнительные органы и на активную часть общества. Это позорное явление должно быть уничтожено. Коррупция - результат тех условий, что есть в государстве. Не будет условий, не будет и коррупции. Осетры в болотах не водятся, а лягушки не приживаются в горных реках.
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IP: 93.75.36.---formalin01.11.2016 11:41
А ті, хто мають вкрадену тисячу, можуть не турбуватися? Луценко, займайся своїми справами і не лізь у справи НАЗК, НАБУ, САП... Поясни для початку статки свого сімейства, показавши доходи і видатки бізнесу дружини та сина...
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