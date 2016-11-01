Сестра Савченко назвала співучасника її викрадення
Подільський суд почав розгляд по суті справи про викрадення колишньої політув'язненої в Росії, депутата Надії Савченко та здійсненні теракту главою ОРЛО Ігорем Плотницьким.
Про це повідомляє ЛІГА.net.
В ході слухання справи було допитано представника сторони потерпілої сестру Савченко - Віру.
Вона заявила, що має інформацію про причетність Плотницького до викрадення і незаконного вивезення Надії на територію Російської Федерації.
Як співучасника викрадення Віра Савченко назвала так званого "екс-начальника контррозвідки ЛНР" Володимира Громова.
Наступне судове засідання відбудеться 10 листопада о 17:00.
30 вересня повідомлялося, що у справі про викрадення Савченко та здійснення теракту ватажком ОРЛО Ігорем Плотницьким допитають 17 свідків.
17 червня 2014 за наказом Плотницького бойовики напали на військовослужбовців "Айдара" в Луганській області. Терористам вдалося захопити в полон старшого лейтенанта Савченко і вивезти її до Луганська, а після незаконно переправити її через держкордон в Росію.
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