Аваков пообіцяв показати свою колекцію вина

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Вівторок, 1 листопада 2016, 14:04
strana.ua

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков пообіцяв журналістам показати при нагоді задекларовану ним колекцію старого вина.

Про це він заявив, перебуваючи з робочою поїздкою у Дніпрі, повідомляє "Укрінформ".

"Я запрошу якось подивитись свою колекцію. Давайте ми з Борисом (мер Дніпра Борис Філатов – ред.) вирішимо, яку пляшку вина вказати після розпиття", – сказав Аваков.

Він заявив, що оскільки він до 40 років займався бізнесом, то у нього є гроші на таку колекцію. Він додав, що Філатов "знає, звідки у мене вино того часу".

Як відомо, Аваков задекларував велику колекцію вина, у тому числі – старовинного. Зокрема, Аваков має колекцію вин виробництва Франції, Італії, Німеччини, Австрії, України, Іспанії, США, Чилі у кількості 760 пляшок. Він також вказав перелік колекційних вин Chateau Mouton-Rothschild 1982 року та 1986 років, Chаteau Pеtrus 2000. У винній колекції Авакова є пляшки Chateau Mouton-Rotschild 1945 і 1955 років.

Також у власності Авакова є старовинна колекція мідних, бронзових, срібних і золотих монет 16-21 століть та колекція творів образотворчого мистецтва.

Теми: Аваков декларація
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IP: 78.36.37.---Vadim Slutsky01.11.2016 14:12
Всё от вкуса зависит. У Януковича были страусы. У Авакяна - вино.
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