Щодо Рябошапки із НАЗК відкрили кримінальне провадження

Прокуратура міста Києва відкрила кримінальне провадження за зверненням нардепа Івана Вінника щодо незаконного збагачення члена Національного агентства з питань запобігання корупції Руслана Рябошапки.

Про це свідчить ухвала Печерського райсуду Києва від 13 жовтня, пишуть Наші гроші.

У самій ухвалі суду прізвище нардепа зашифровано, однак як пише Бігус.інфо з посиланням на джерело у правоохоронних органах, заяву написав нардеп від "БПП" Іван Вінник.

У своєму зверненні Вінник вказав, що 30 жовтня 2015 року на картковий рахунок Руслана Рябошапки у "Приватбанку" було перераховано 270 тис грн від "Програми розвитку ООН в Україні" (ПРООН), з призначенням платежу – поповнення рахунку.

При цьому, в Декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік, він інформацію про отримання вказаних коштів не відобразив.

Кримінальне провадження №42016100000000951 було внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.10.2016. Розслідування проводить управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва Прокуратури міста Києва.

13 жовтня суд надав слідчим Завгородньому Миколі Станіславовичу та Тимошенку Вадиму Олександровичу доступ до розширених банківських виписок про рух грошових коштів карткового рахунку Руслана Рябошапки за період з 01.09.2015 по 30.11.2015.

У березні 2016 року Рябошапка обраний членом Національного агентства з питань запобігання корупції, де опікується питаннями антикорупційної політики та запобігання конфлікту інтересів.

"Українська правда" звернулася за коментарем до Рябошапки.

У понеділок, 1 листопада, генпрокурор Юрій Луценко заявив, що гроші ПРООН, виділені на діяльність НАЗК, були розкрадені, через що агентству довелося працювати у жахливих умовах.

У серпні від імені Руслана Рябошапки було зареєстровано фальшиву е-декларацію. Іван Вінник та Антон Геращенко повідомили, що їхні "хакери-волонтери" змогли розмістити в державному реєстрі електронних декларацій фальшиву декларацію від імені Рябошапки.