Гонтарева: Я маю три шуби – і жодна не коштує 100 "мінімумів"

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Вівторок, 1 листопада 2016, 14:40

Голова Національного банку України Валерія Гонтарева заявляє, що не має дорогих речей із одягу й прикрас, які закон вимагає декларувати.

"Згідно з правилами, вартість задекларованих речей має перевищувати 100 прожиткових мінімумів – тобто понад 120 000 грн", – зазначила вона, цитує прес-служба Нацбанку.

"Я намагалася знайти у себе вдома хоча б одну річ, вартістю понад е 120 000 грн., проте не знайшла. Мої жіночі прикраси, хутро та годинники не є колекційною цінністю, я їх просто ношу", – зазначила Гонтарева.

"Я маю три шуби, і жодна з них не коштує 100 прожиткових мінімумів. Їх загальна вартість становить близько 180 000 грн.", – заявила вона.

За словами Гонтаревої, у неї багато прикрас, але "це в основному біжутерія".

"Прикраси з дорогоцінного металу також є, але небагато – п’ять пар золотих сережок, один ланцюжок із трьома підвісками та декілька каблучок, у тому числі й весільна. Усі вони коштують не більше 100 000 грн.", – заявила голова Нацбанку.

"Також у мене є шість наручних годинників (2 пластикових, 2 з нержевіючої сталі, 1 електронний та 1 золотий). Їх загальна вартість також не перевищує 120 000 грн.", – додала вона.

Олена Рощенко, УП

Теми: декларація Гонтарева НБУ
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