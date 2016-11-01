Деканоідзе розповіла про свої квартири в Грузії

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Вівторок, 1 листопада 2016, 14:49

Три квартири глави Нацполіції України Хатії Деканоідзе в Грузії, які вона вказала в своїй е-декларації, належать їй, її батькам та покійному чоловікові.

Про це вона заявила під час брифінгу у вівторок, відповідаючи на питання журналістів.

"Це квартира, де живуть мої батьки, це моя особиста квартира, де я жила в Тбілісі, це квартира мого покійного чоловіка, яка після того, як дитині виповниться 18 років, перейде дитині", – сказала вона.

Деканоідзе пояснила, що була єдиним членом сім'ї, у якого була більш-менш нормальна зарплата і робота, тому вона оплачувала всі кредити – свої і родичів, у тому числі іпотечні.

"Більше у мене нічого немає. Все, що у мене є, я показала і я сподіваюся, що всі наші чиновники і всі наші народні депутати показали все, що у них є", – сказала вона.

Глава Нацполіції заявила, що готова до перевірки цих відомостей зі сторони НАЗК.

Як відомо, у своїй декларації за станом на 2015 рік Деканоідзе вказала три квартири в Грузії, які перебувають в іпотечній заставі, а також орендовану квартиру в Києві площею 60 кв. м і автомобіль Hyundai Elantra 2012 року випуску.

Олег Шанковський, УП

Теми: декларація Деканоідзе
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