Троян: У справі Шеремета понад 97 судових рішень

У розслідуванні вбивства одного з керівників "Української правди" Павла Шеремета винесені понад 97 судових рішень, розслідування триває.

Про це на брифінгу заявили заступник начальника поліції Вадим Троян та Начальник Нацполіціі Хатія Деканоідзе, відповідаючи на питання про те, що в справі в тому числі є слід добровольців.

"При чому тут добровольчі батальйони. Люди зайшли на сайт судовий, там рішень понад 97 і є ще інші. Вони взяли три рішення, про добровольців, а чого вони інших 97 осіб не показали", - сказав Троян.

У свою чергу Деканоідзе заявила, що розслідування триває.

"Якщо буде нова інформація, ви будете першими, хто про неї дізнається", - сказала вона журналістам.

"Але в жодному разі ви не подумайте, що хтось зупинив роботу на якомусь етапі. Така справа тягне комплексний підхід - опитати людей, технічну роботу. Поки новини не можемо розповісти, але робота не припинилася", - заявила вона.

Відповідаючи на питання про прослуховування журналістів "Української правди", Деканоідзе сказала, що Нацполіція "буде займатися" цією справою.

Як відомо, в п'ятницю УП опублікувала матеріал з документальними доказами стеження за своїми журналістами і роботою редакції.

"Джерела серед співробітників правоохоронних органів вказують на те, що збором інформації займалася СБУ на прохання Адміністрації президента. Також, за нашими даними, відповідні матеріали отримує голова МВС Арсен Аваков. І стосуються вони не лише журналістів – а й політиків", – сказано у статті.

Виходячи з оприлюднених судових рішень, слідство у справі вбивства українського журналіста Павла Шеремета розробляє одну із версій, за якою до вбивства причетні українські бойові батальйони.

один з керівників "Української правди" Павло Шеремет трагічно загинув уранці 20 липня в результаті вибуху авто керівника видання Олени Притули, в якому він перебував.

Генпрокурор Юрій Луценко назвав основною версією вбивства Шеремета помсту за його професійну діяльність.

Протягом останнього місяця поліція не розголошує жодної інформації, заявляючи, що це може нашкодити слідству.

Печерський райсуд Києва надав слідчим тимчасовий доступ до звітів про страхування та сплату обов'язкових платежів "Української правди" та "17 каналу".

Глава МВС Арсен Аваков заявив, що правоохоронні органи не будуть давати ніяких коментарів щодо ходу розслідування справи про вбивство Шеремета, поки не вважатимуть за потрібне оприлюднити інформацію.

Водночас перший заступник голови Національної поліції Вадим Троян стверджує, що у розслідуванні справи про вбивство Павла Шеремета є прогрес.

Українська правда