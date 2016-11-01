Розенко обурений, що КС зробив суддів "кастою недоторканих"

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Вівторок, 1 листопада 2016, 15:47

Віце-прем'єр Павло Розенко обурений рішенням Конституційного суду, яким той повернув суддям спецпенсії.

Про це він заявив в інтерв'ю УНІАН.

"З 1 червня 2015 року ми встановили єдині принципи пенсійного забезпечення для всіх категорій громадян. І я сам обурений, що Конституційний суд зробив суддів окремою кастою", – сказав він.

Розенко заявив, що це питання потребує публічного обговорення, "бо судді сьогодні дійсно мають найбільші пенсії".

Він додав, що мова йде не про навантаження на Пенсійний фонд, оскільки спецпенсій небагато, а про "соціальну справедливість".

Також Розенко заявив, що вважає неправильною прив'язку зарплат і виплат до мінімальної зарплати.

"Саме це й стримувало раніше зростання мінімальних зарплат. І ми не могли її піднімати для приватного сектору, який пішов набагато далі в оплаті праці, бо така прив'язка існувала для різноманітного кола чиновників та високопосадовців. Це, до речі, було помилкою депутатів, коли вони підвищили собі зарплату у прив'язці до мінімальної. Треба було абсолютні цифри записати, тоді б нинішнє підвищення мінімальної зарплати не спричиняло б шаленого підвищення їхніх доходів", – сказав він.

Як відомо, влада має намір підняти мінімальні зарплати з 1 січня.

У червні цього року Конституційний суд визнав неконституційним обмеження максимального розміру пенсій суддів у відставці сумою 10740 грн.

Теми: Розенко Конституційний Суд пенсії
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Коментарі — 2
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IP: 178.150.152.---TKorolkov01.11.2016 16:12
Судей обижать нельзя, для них ограничивать пенсию десятью тысячами гривен - нельзя.
А вот бедным пенсионерам, получающим 1200 гривен в месяц можно добавить сотню и послать их...
...на тот свете. Украинцы никак не выберут себе нормальную власть - с нормальными прокурорами, судьями, депутатами, министрами... После декларирования властью собственности - уже весь мир хохочет.
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IP: 217.118.83.---petrius01.11.2016 16:00
Любая из 3-х ветвей власти должна быть недосягаема для потенциальной расправы со стороны другой ветви. Принцип разделения властей на том и основан, что они РАЗДЕЛЬНЫ. Есть и 4 власть - СМИ никто не имеет права ей мешать работать. Ограничения диктуются соблюдением закона - если кто-то не прав устанавливается в суде. А должности судей могут быть и выборными. Есть же опыт развитых стран! Зарплаты чиновников должны быть разумно-высокими и определённые льготы у них должны быть, это нормально. Главное, чтоб доходы с расходами совпадали...
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