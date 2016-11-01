Розенко обурений, що КС зробив суддів "кастою недоторканих"

Віце-прем'єр Павло Розенко обурений рішенням Конституційного суду, яким той повернув суддям спецпенсії.

Про це він заявив в інтерв'ю УНІАН.

"З 1 червня 2015 року ми встановили єдині принципи пенсійного забезпечення для всіх категорій громадян. І я сам обурений, що Конституційний суд зробив суддів окремою кастою", – сказав він.

Розенко заявив, що це питання потребує публічного обговорення, "бо судді сьогодні дійсно мають найбільші пенсії".

Він додав, що мова йде не про навантаження на Пенсійний фонд, оскільки спецпенсій небагато, а про "соціальну справедливість".

Також Розенко заявив, що вважає неправильною прив'язку зарплат і виплат до мінімальної зарплати.

"Саме це й стримувало раніше зростання мінімальних зарплат. І ми не могли її піднімати для приватного сектору, який пішов набагато далі в оплаті праці, бо така прив'язка існувала для різноманітного кола чиновників та високопосадовців. Це, до речі, було помилкою депутатів, коли вони підвищили собі зарплату у прив'язці до мінімальної. Треба було абсолютні цифри записати, тоді б нинішнє підвищення мінімальної зарплати не спричиняло б шаленого підвищення їхніх доходів", – сказав він.

Як відомо, влада має намір підняти мінімальні зарплати з 1 січня.

У червні цього року Конституційний суд визнав неконституційним обмеження максимального розміру пенсій суддів у відставці сумою 10740 грн.