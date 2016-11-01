Справу миколаївських мажорів направили до суду

335 переглядів
1
Вівторок, 1 листопада 2016, 16:25

Обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно двох мешканців Миколаєва, які 30 серпня у центрі міста влаштували дебош та опір працівникам патрульної поліції, спрямований до суду.

Про це повідомляє прокуратура Миколаївської області.

Згідно з повідомленням, "мажорам" повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 296 та ч. 2 ст. 342 КК України (хуліганство, опір працівникові правоохоронного органу) та обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного засобу контролю.

Окрім того, за результатами службового розслідування щодо бездіяльності патрульних під час події трьох співробітників звільнили з поліції, одного – звільнили з посади, а чотирьом співробітникам винесли дисциплінарне стягнення у вигляді неповної службової відповідності.

28 жовтня у Центральному райсуді Миколаєва вже відбулось підготовче судове засідання, в якому продовжено на 2 місяці домашній арешт обом обвинуваченим.

Наступне судове засідання призначено на 4 листопада.

Як відомо, двоє дебоширів ввечері 30 серпня в Миколаєві напали на таксиста, викрикували нецензурні лайки на адресу таксиста, перехожих і поліцейських, які просто стояли і дивилися на все це. Пізніше "мажорів" посадили під домашній арешт, а патрульних звільнили чи покарали.

Українська правда

Теми: Миколаїв поліція суд
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
У Миколаєві з сутичками і поліцією блокували прихильників Медведчука 26 жовтня 2016, 13:14
У Миколаєві ГПУ також проводить масштабні обшуки 15 вересня 2016, 13:43
У Миколаєві BMW збив на смерть 4 працівників дорожньої служби 15 вересня 2016, 12:15
powered by lun.ua
Коментарі — 1
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 212.92.233.---Basta1301.11.2016 16:39
Быдло мажоры! Уверен, быдло-судья их оправдает.
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Головні новини
Рада дозволила штрафувати канали і радіо за сепаратизм
Рябошапка пояснив, чому ПРООН перерахувала йому кошти
Троян: У справі Шеремета понад 97 судових рішень
У Порошенка відповіли на закиди Тимошенко про високу зарплату
Усі новини
Halloween

45 ідеальних сімейних костюмів на Геловін

наука

Станцюй свою докторську! Науковці танцюючи пояснювали свої дисертації