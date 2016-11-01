Екс-голова "Київпастрансу" задекларував мільйон доларів готівкою

00
0
Вівторок, 1 листопада 2016, 16:57

Екс-голова "Київпастрансу", а сьогодні – депутат Київради від "Солідарності" і директор департаменту транспортної інфраструктури КМДА Сергій Майзель зберігає у готівковому вигляді 1 млн 75 доларів.

Про це йдеться у його електронній декларації.

Також він вказав, що позичив комусь мільйон гривень.

Майзель задекларував ділянку площею 13,6 тисяч кв. м в Івано-Франківській області, житловий будинок, квартиру і офіс в Івано-Франківську, офіс в Білій Церкві та земельну ділянку в селі Горенка під Києвом, площу якої він вказав як 8 кв. м.

Також він має два годинника – Vacheron Constantin і Ulysse Nardin.

Його донька їздить на Mazda CX-7 2007 року випуску.

Він задекларував зарплату від "Київпастрансу" у розмірі 170 869 гривень та проценти у розмірі 137 400 гривень від підприємця К. Овсія.

Українська правда

Теми: декларація Київ
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Рябошапка пояснив, чому ПРООН перерахувала йому кошти 1 листопада 2016, 15:13
"Вистачить, щоб купити більшу частину країни": західні ЗМІ про багатства українських посадовців 1 листопада 2016, 15:12
Чи будуть відповідати чиновники за декларацію неіснуючих коштів 1 листопада 2016, 14:57
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Сущенка російським силовикам здав "друг сім'ї" - Фейгін
Екс-голова "Київпастрансу" задекларував мільйон доларів готівкою
Рада дозволила штрафувати канали і радіо за сепаратизм
Рябошапка пояснив, чому ПРООН перерахувала йому кошти
Усі новини
Інтерв'ю

Режисер Марина Врода: Весь сенс у тому, щоб подолати страх

БЖ.Їжа

Чим заїдати осінню нудьгу