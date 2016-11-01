Прокуратура допитає члена НАЗК Рябошапку

00
0
Вівторок, 1 листопада 2016, 17:35

Прокуратура Києва планує вивчити банківські документи і покази члена Національного агентства з питань запобігання корупції Руслана Рябошапки.

Про це в коментарі "Українській правді" повідомила речник прокуратури Києва Надія Максимець.

В прокуратурі підтвердили, що щодо Рябошапки відкрите кримінальне провадження.

"Кримінальне провадження щодо можливого незаконного збагачення колишнім заступником Міністра юстиції України Р. Рябошапкою розпочато на підставі звернення Народного депутата України І. Вінника та внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368-2 КК України", - повідомила вона.

 "За результатами вивчення банківських документів, отримання яких планується, а також показів самого Р. Рябошапки, у кримінальному провадженні буде прийнято остаточне рішення", - сказала Максимець.

Раніше повідомлялося, що прокуратура міста Києва відкрила кримінальне провадження за зверненням нардепа Івана Вінника щодо незаконного збагачення Рябошапки.

Той звинувачував Рябошпаку у незаконному отриманні коштів від ПРООН.

Рябошапка пояснив, що справді отримав кошти на свій рахунок від ПРООН, оскільки був експертом цієї організації і працював на неї за контрактами.

Українська правда

Теми: прокуратура декларація НАЗК
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Слідство з'ясувало причини обвалу на Львівському полігоні 31 жовтня 2016, 18:21
На Київщині побили оператора, який знімав сюжет про видобуток піску 30 жовтня 2016, 19:01
Суд у "справі 2 травня" два місяці не може почати роботу 28 жовтня 2016, 18:07
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Сущенка російським силовикам здав "друг сім'ї" - Фейгін
Екс-голова "Київпастрансу" задекларував мільйон доларів готівкою
Рада дозволила штрафувати канали і радіо за сепаратизм
Рябошапка пояснив, чому ПРООН перерахувала йому кошти
Усі новини
Інтерв'ю

Режисер Марина Врода: Весь сенс у тому, щоб подолати страх

БЖ.Їжа

Чим заїдати осінню нудьгу