Прокуратура допитає члена НАЗК Рябошапку

Прокуратура Києва планує вивчити банківські документи і покази члена Національного агентства з питань запобігання корупції Руслана Рябошапки.

Про це в коментарі "Українській правді" повідомила речник прокуратури Києва Надія Максимець.

В прокуратурі підтвердили, що щодо Рябошапки відкрите кримінальне провадження.

"Кримінальне провадження щодо можливого незаконного збагачення колишнім заступником Міністра юстиції України Р. Рябошапкою розпочато на підставі звернення Народного депутата України І. Вінника та внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368-2 КК України", - повідомила вона.

"За результатами вивчення банківських документів, отримання яких планується, а також показів самого Р. Рябошапки, у кримінальному провадженні буде прийнято остаточне рішення", - сказала Максимець.

Раніше повідомлялося, що прокуратура міста Києва відкрила кримінальне провадження за зверненням нардепа Івана Вінника щодо незаконного збагачення Рябошапки.

Той звинувачував Рябошпаку у незаконному отриманні коштів від ПРООН.

Рябошапка пояснив, що справді отримав кошти на свій рахунок від ПРООН, оскільки був експертом цієї організації і працював на неї за контрактами.

Українська правда