Затримали шахраїв, які "допомагали" влаштуватися в НАБУ

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Вівторок, 1 листопада 2016, 19:17

Троє осіб пропонували за 10 тисяч доларів США посприяти у працевлаштуванні в Національному антикорупційному бюро кандидату на посаду детектива.

Про це повідомила прес-служба НАБУ.

Згідно з інформацією, зловмисників затримали в момент отримання частини неправомірної вигоди – 4 тис. дол. США.

"Один із них видавав себе за співробітника НАБУ, використовуючи псевдопосвідчення працівника Бюро", - сказали у прес-службі.

Кандидат на посаду детектива сам заявив НАБУ про те, що з нього вимагають гроші.

"Під час обшуку в машині зловмисників виявлено близько десятка резюме осіб, яким пропонувалося працевлаштування в інших правоохоронних органах, а також документ (посвідчення) члена однієї з громадських організацій із співзвучною з НАБУ назвою", - зазначили у відомстві.

"Саме такі документи використовували зловмисники, аби переконати кандидатів на посади у тому, що вони буцімто можуть вплинути на рішення конкурсної комісії", - додали в НАБУ.

Наразі із затриманими тривають першочергові слідчі дії та вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру.

Українська правда

Теми: НАБУ
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