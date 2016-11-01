Сакварелідзе облили зеленкою у Харкові

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Вівторок, 1 листопада 2016, 19:51

У Харкові облили зеленкою колишнього заступника генерального прокурора Давида Сакварелідзе.

Про це повідомив губернатор Одещини Міхеіл Саакашвілі.

 

"Давіту Сакварелідзе, після виступу перед студентами в Харкові, на вулиці, виплеснули в обличчя зеленку. Мабуть тітушки обожнюють Halloween. Варто все ж боротися, щоб у Halloween не перетворилися всі 365 днів на рік", - написав він.

Пізніше на інцидент відреагував і сам екс-прокурор.

Українська правда

Теми: Саакашвілі Сакварелідзе
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Коментарі — 2
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IP: 209.95.56.---Павел Анат01.11.2016 20:10
Кернеса и Допу на нары и весь бардак в харькове закончиться !
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IP: 46.200.123.---sensor+201.11.2016 19:54
Русскый мiръ не сдаётся.
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