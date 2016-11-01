Рябошапка: Робота НАЗК може бути заблокованою

Роботу Національного агентства з питань запобігання корупції може бути заблоковано через провадження проти двох його членів.

Про це в ефірі Громадського розказав член НАЗК Руслан Рябошапка.

Мова йде про Олександра Скопича, проти якого відбувається провадження стосовно голосування щодо призначення його на посаду. Також прокуратура міста Києва проводить розслідування щодо самого Рябошапки за фактом можливості незаконного збагачення.

"Я переживаю, що це (зупинення роботи НАЗК) може бути. Але наслідки будуть дуже шкідливі", – сказав він.

Рябошапка зауважив, що у разі припинення повноважень 2 членів НАЗК, агентство не зможе ухвалювати ті чи інші рішення, оскільки буде відсутній кворум через те, що на даний момент у складі НАЗК наявні лише 4 членів із 5.

Коментуючи заяву генпрокурора Юрія Луценка щодо того, що ГПУ так планує проводити аналіз нещодавніх декларацій чиновників, Рябошапка сказав, що не бачив у законі про запобігання корупції компетенцій ГПУ щодо перевірки декларацій.

"Тут справа в тому, що якщо НАЗК знаходить в декларації ознаки злочину, то воно може направити матеріали в декілька органів, наприклад, в НАБУ чи Нацполіцію", – сказав він.

Як відомо, прокуратура Києва проводить розслідування щодо можливості незаконного збагачення члена Національного агентства з питань запобігання корупції Руслана Рябошапки за зверненням народного депутата.

Щодо іншого члена НАЗК Скопича, то справа проти нього стосується конфлікту інтересів у голови Нацдержслужби Констянтина Ващенка, під час його голосування за обрання Скопича, який на той момент був його заступником, членом агентства.