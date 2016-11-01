Суддя в Одесі вимагав гроші за ухвалення "потрібного" рішення

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Вівторок, 1 листопада 2016, 22:18

Одного з одеських суддів та адвоката викрили на вимаганні грошей з обвинуваченого.

Про це повідомила прес-служба СБУ.

Згідно з інформацією, суддя та адвокат вимагали 2 тисячі доларів США за ухвалу про обрання запобіжного заходу на користь обвинуваченої особи.

Наразі правоохоронці проводять обшуки. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу стосовно правопорушників.

Українська правда

Теми: суд Одеса
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