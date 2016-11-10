Трамп почав отримувати дані національної розвідки

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Четвер, 10 листопада 2016, 01:44

Дональд Трамп, який переміг на президентських виборах в США, з середи почав отримувати щоденні доповіді з останніми оперативними даними американських спецслужб, аналогічні за своїм змістом тим, які щоранку надаються чинному главі Білого дому.

Про це, посилаючись на телеканал CNN, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Відповідний документ, який називається Presidents Daily Briefing, має гриф "цілком таємно" та містить найважливішу інформацію, що відноситься до питань національної безпеки США.

У такі щоденні звіти включаються матеріали з ЦРУ, держдепартаменту, Пентагону, ФБР, АНБ та інших структур. У них, в тому числі, наводяться відомості щодо Росії, ситуації в Сирії та Іраку, розвідувальних, контррозвідувальних та військових операцій, що проводяться США, а також діях зовнішньополітичного відомства країни в умовах ситуації, що складається на міжнародній арені.

Раніше, під час президентської виборчої кампанії представники американських спецслужб провели роздільні ознайомчі двогодинні брифінги для Трампа і кандидата від Демократичної партії Хілларі Клінтон.

Теми: США Трамп
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