Парламент Естонії висловив недовіру уряду

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Четвер, 10 листопада 2016, 02:23

Парламент Естонії на засіданні висловив недовіру прем'єр-міністру Тааві Рийвасу, що означає і розпуск уряду, але в майбутній коаліції вже заявили про збереження курсу попередників.

Про це пише DW.com.

Опоненти Рийваса і його Партії реформ, яка очолювала урядову коаліцію упродовж багатьох років, вважають, що реформісти не здатні вивести країну зі стану стагнації. За висловлення недовіри проголосували 63 депутати зі 101. Проти - лише 28 депутатів. Для ухвалення рішення було достатньо 51 голосу.

Водночас майбутня коаліція, переговори щодо створення якої вже ведуть Центристська партія, Соціал-демократична партія та консервативна політична сила "Союз вітчизни - Республіка", заявляє про збереження курсу колишнього уряду у зовнішній політиці і питаннях безпеки.

"Членство Естонії в НАТО, Європейському Союзі та союзницькі і партнерські відносини, які з цього випливають, є гарантією безпеки і добробуту Естонії", - йдеться у спільній заяві лідерів партій.

Вони пообіцяли невідкладно виробити пріоритети діяльності Естонії на період головування в ЄС у другій половині 2017 року.

Крім того, особлива увага у зовнішній політиці буде спрямована на двосторонню співпрацю зі США. Майбутні учасники коаліції наголосили, що підтримують єдину політику ЄС і НАТО щодо захисту суверенітету і відновлення територіальної цілісності України.

За їхніми словами, "умовою пом'якшення санкцій щодо Росії може бути тільки її повернення до загальновизнаних принципів міжнародного права".

Центристи, соціал-демократи та представники сили "Союз вітчизни - Республіка" мають в парламенті 56 місць.

Тепер у  президентки Естонії Керсті Кальюлайд є 14 днів для прийняття рішення щодо того, кому доручити створення нового уряду. Ще 14 днів дається кандидату в прем'єри на формування кабінету міністрів.

Теми: Естонія
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