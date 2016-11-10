Путін: Росія готова повністю відновити відносини з США

568 переглядів
0
Четвер, 10 листопада 2016, 02:50

Росія готова здійснити свою частину заходів для відновлення відносин зі США.

Про це заявив президент Росії Володимир Путін, після перемоги Дональда Трампа у виборах президента США, передає Reuters.

Приймаючи вірчі грамоти нових послів іноземних держав в Росії, Путін сказав, що він чув заяви кампанії Трампа з приводу поліпшення відносин з Москвою. За його словами, Росія готова зробити свою частину заходів для досягнення цієї мети, але визнає, що це не буде легко.

Поліпшення відносин піде на користь і Росії, і США, додав він.

Як відомо, президент РФ Володимир Путін одним з перших привітав Трампа з перемогою. Депутати Держдуми зустріли звістку про цю перемогу оплесками, а Володимир Жириновський влаштував у Думі бенкет.

Теми: Трамп Путін США Росія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Трамп почав отримувати дані національної розвідки 10 листопада 2016, 01:44
Перед Трампом стоїть складне завдання з об'єднання розділеної країни - Шульц 9 листопада 2016, 23:59
Трампункт. Українські політики про нового президента США 9 листопада 2016, 17:18
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Нацполіцію Одещини очолив керівник карного розшуку
Порошенко забрав у Саакашвілі посаду радника і звільнив з ОДА
Перемогу Трампу принесли чоловіки і літні виборці - інфографіка
Директора департаменту оборони МЕРТ хочуть обрати в обхід конкурсу - джерело
Усі новини
Тест

Який ви фразеологізм? 4 онлайн-тести до Дня української мови

Любов vs Аллах

Журналістка фотографує мусульман з нетрадиційною орієнтацією