Путін: Росія готова повністю відновити відносини з США

Росія готова здійснити свою частину заходів для відновлення відносин зі США.

Про це заявив президент Росії Володимир Путін, після перемоги Дональда Трампа у виборах президента США, передає Reuters.

Приймаючи вірчі грамоти нових послів іноземних держав в Росії, Путін сказав, що він чув заяви кампанії Трампа з приводу поліпшення відносин з Москвою. За його словами, Росія готова зробити свою частину заходів для досягнення цієї мети, але визнає, що це не буде легко.

Поліпшення відносин піде на користь і Росії, і США, додав він.

Як відомо, президент РФ Володимир Путін одним з перших привітав Трампа з перемогою. Депутати Держдуми зустріли звістку про цю перемогу оплесками, а Володимир Жириновський влаштував у Думі бенкет.