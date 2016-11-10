В США проходять демонстрації проти перемоги Трампа

00
0
Четвер, 10 листопада 2016, 03:58

Тисячі демонстрантів вийшли на вулиці у Нью-Йорку та інших міст на знак протесту проти перемоги Дональда Трмпа у виборах президента США.

Про це пише NBC.

Сотні людей зібралися в районі Юніон-сквер в Нью-Йорку, незважаючи на дощ, скандуючи "Не мій президент" і "Берні". Інша група зібралася на площі Колумба з гаслами "Дональд Трамп, йди, расист, сексист, анти-гей!".

Демонстранти мають намір пікетувати будівлю Трамп-тауер, розташоване в центрі міста.

Повідомляється, що учасники протесту зіткнулися з погрозами арештів у зв'язку з тим що, люди заблокували проїжджу частину.

Подібні акції відбулися в Чикаго, Філадельфії, Вашингтоні та Бостоні.

Незважаючи на те, що Трамп прожив все життя в Нью-Йорку, він програв в кожному районі міста, крім Стейтон-Айленд.

Теми: США Трамп
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Путін: Росія готова повністю відновити відносини з США 10 листопада 2016, 02:50
Трамп почав отримувати дані національної розвідки 10 листопада 2016, 01:44
Політика санкцій щодо Росії залишиться незмінною – Держдеп 10 листопада 2016, 01:13
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Нацполіцію Одещини очолив керівник карного розшуку
Порошенко забрав у Саакашвілі посаду радника і звільнив з ОДА
Перемогу Трампу принесли чоловіки і літні виборці - інфографіка
Директора департаменту оборони МЕРТ хочуть обрати в обхід конкурсу - джерело
Усі новини
Тест

Який ви фразеологізм? 4 онлайн-тести до Дня української мови

Любов vs Аллах

Журналістка фотографує мусульман з нетрадиційною орієнтацією