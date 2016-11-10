Трамп і Трюдо домовилися про зустріч найближчим часом

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Четвер, 10 листопада 2016, 06:24

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо та обраний президентом США Дональд Трамп домовились про зустріч з метою розвитку відносин між країнами.

Про це прем’єр-міністр Трюдо повідомив у twitter.

"Щойно говорив з обраним президентом Трампом і ми домовились згодом зустрітись, щоб продовжити будувати відносини між Канадою і США", - написав він.

Як відомо, кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп набрав більше 270 голосів вибірників, необхідних для загальної перемоги.

Теми: США Канада Трамп
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