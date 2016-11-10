Трамп і Трюдо домовилися про зустріч найближчим часом
Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо та обраний президентом США Дональд Трамп домовились про зустріч з метою розвитку відносин між країнами.
Про це прем’єр-міністр Трюдо повідомив у twitter.
"Щойно говорив з обраним президентом Трампом і ми домовились згодом зустрітись, щоб продовжити будувати відносини між Канадою і США", - написав він.
I’ve just spoken with President-elect Trump – and we agreed to meet soon to keep building the Canada-US relationship.— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) November 10, 2016
Як відомо, кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп набрав більше 270 голосів вибірників, необхідних для загальної перемоги.
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