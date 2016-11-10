АТО: 44 атаки, окупанти обстріляли Водяне зі 122-мм артилерії

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Четвер, 10 листопада 2016, 07:18

За минулу добу в районі проведення антитерористичної операції з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 44 випадки відкриття вогню по позиціях сил АТО.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

На Маріупольському напрямку ворог відкривав вогонь 25 разів, використовуючи стрілецьку зброю, гранатомети, озброєння БМП, а також 82 та 120 міліметрові міномети поблизу населених пунктів Павлопіль, Новотроїцьке, Широкине, Водяне, Красногорівка, Богданівка, Гнутове, Мар’їнка. В районі Широкиного, Павлополя та Богданівки працював снайпер. По Водяному ворог вів вогонь із 122 міліметрової артилерії.

На Луганському напрямку російсько-окупаційний контингент 14 разів з різних видів озброєння, включаючи міномети, обстріляв Новоолександрівку, Новозванівку, Кримське та Новотошківське.

На Донецькому – зафіксовано 5 обстрілів по Авдіївці та Луганському. Щоразу, окрім іншого озброєння ворог використовував заборонені Мінськими домовленостями міномети.

Теми: Донбас АТО бойові дії
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