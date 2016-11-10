У Сіетлі поруч з мітингом проти Трампа стріляли

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Четвер, 10 листопада 2016, 08:40

У середу ввечері за місцевим часом в центрі Сіетла, штат Вашингтон, неподалік від місця, де проходив "антітрампівській" мітинг, невідомий відкрив стрілянину по людях.

Про це пише Seattle Times, передає Уніан.

П'ятеро людей поранені. Двоє чоловіків в критичному стані, ще двоє постраждалих - у важкому.

 
Jordan Pickett

Як повідомили в місцевій поліції, стрілянина сталася близько 7 вечора на великій автобусній зупинці.

За словами очевидців, люди сперечалися, зловмисник почав відходити від них, а потім повернувся і відкрив вогонь. Як мінімум один постраждалий, швидше за все, був сторонньою людиною.

Раніше повідомлялося, що стихійні демонстрації пройшли в десятках міст, зокрема в Лос-Анджелесі і Портленді. У Вашингтоні під Білим домом ще вранці зібралося більше 5 сотень обурених результатами виборів американців.

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