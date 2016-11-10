ФСБ вигадала, що затримала "українських диверсантів" у Криму

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Четвер, 10 листопада 2016, 08:55

ФСБ РФ заявила про затримання "учасників диверсійно-терористичної групи Головного управління розвідки Міноборони України".

Про це повідомляє Центр громадських зв'язків ФСБ Росії.

"Федеральною службою безпеки РФ 9 листопада 2016 року в місті Севастополі затримано членів диверсійно-терористичної групи головного управління розвідки Міністерства оборони України, які планували вчинення диверсійних акцій на об'єктах військової інфраструктури і життєзабезпечення півострова Крим", - повідомили в ЦГЗ ФСБ.

"У затриманих вилучено вибухові пристрої великої потужності, зброю і боєприпаси, засоби спеціального зв'язку та інші речові докази їх злочинної діяльності, в тому числі карти-схеми об'єктів запланованих диверсій", - зазначили в ФСБ.

На даний час вирішується питання про обрання затриманим запобіжного заходу.

Оперативно-розшукові заходи та слідчі дії тривають, цитує ТАСС.

Такі заяви пролунали наступного дня після того, як стало відомо, що наступним президентом США обраний Дональд Трамп, якого підтримувала Росія. В Держдумі РФ навіть аплодували новині про обрання Трампа.

Це вже друга спроба Росії, яка окупувала Крим, звинуватити Україну в підготовках диверсій.

Перший раунд відбувся влітку 2016 року. Тоді  Федеральна служба безпеки Росії звинуватила Міністерство оборони України в підготовці терактів в анексованому Криму.

Український Генштаб назвав ці заяви провокацією, а президент Петро Порошенко вважає їх фантазіями Росії.

За твердженням ФСБ РФ, "одним із організаторів відвернених терактів є Панов Євгеній Олександрович, 1977 року народження, житель Запорізької області, співробітник ГУР МО України". Панова затримано.

Брат Євгена - Ігор Котелянець - вважає, що українця викрали в Запорізькій області й вивезли до Криму.

Крім нього, Міністерство закордонних справ Росії заявило, що в Криму заарештовано людину на ім'я Андрій Захтій, яким виявився уродженець Львівської області, житель Євпаторії, який працював в будівельній сфері.

Теми: Крим Росія
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IP: 91.200.114.---анатолян10.11.2016 09:55
так буде ще довго, бо закрити границі з окупованими територіями треба! Візовий режим і перетин кордону з русньою тільки в легальних пунктах перетину. Хоче хто до Криму, чи в длнр то в обїзд через Харківську обл, ч/з ростов!
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IP: 46.164.178.---peanch10.11.2016 09:27
> звинувачутити україну

УП, так спешили что shift сломался?..
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IP: 176.108.15.---mukha10.11.2016 09:16
Все шукають до чого б придратися. Навіть переодягають своїх в українців, дають зброю і затримують. Все як звик робити путлер. Типа підкласти вибухівку під мірних росіян і взірвати будинки, щоб почати війну у чичні. Ватник не заспокоюється і налаштовує кримчан на війну і ненависть до українців. Гаага жде путлера чи навіть гірше.
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