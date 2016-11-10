Адміністрація Трампа навряд буде гіршою за чинну – Тарасюк

Екс-міністр закордонних справ Борис Тарасюк сумнівається, що Україна буде серед пріоритетів Дональда Трампа, але й не думає, що адміністрація нового президента США буде гіршою за нинішню.

Про це він сказав в ефірі "Радіо Свобода".

На запитання, чи погодиться Трамп на пропозицію Петра Порошенка відвідати Україну, Тарасюк відповів: "Судячи з коментарів, які роздавав Трамп напередодні виборів, починаючи з минулого року, навряд чи можна очікувати, що в його зовнішній політиці Україна буде серед пріоритетів".

"Тому навряд чи цей візит може відбутися наступного року. Але все буде залежати від того, якою буде політика нової адміністрації", – додав він.

На думку дипломата, "не треба драматизувати": "У нас багато висловів Трампа – кандидата у президенти, але ми ще не знаємо, якою буде адміністрація Трампа".

"Навряд чи вона буде гіршою, ніж нинішня адміністрація Обами. Оскільки нинішня адміністрація фактично втратила роль США як глобального гравця. І це негативно позначилося на всіх питаннях міжнародної політики і питаннях безпеки", – сказав Тарасюк.

"Подивіться, якою була і є політика нинішньої адміністрації відносно агресивної Росії? Вона ніякою була. Подивіться, американський Конгрес приймає рішення щодо виділення Україні коштів для закупівлі американської летальної зброї, а Білий дім ставить бар’єр на шляху реалізації цих рішень Конгресу", – додав він.

"Тобто не можна сказати, що ми будемо мати погану наступну республіканську адміністрацію, з огляду на те, що і нинішня демократична адміністрація не була прихильною до України. Хоча на словах була", – вважає дипломат.

Водночас, за словами Тарасюка, більший прогрес у взаєминах США й України спостерігався за президентів-"демократів".

"Якщо говорити про загалом республіканців і демократів при владі по відношенню до українських інтересів, то я повинен справедливості заради сказати, що за 25 років відновленої державної незалежності України нічого фактично позитивного не було зроблено республіканськими адміністраціями. Це дві адміністрації Буша – старшого і молодшого", – сказав він.

"Натомість основного прогресу, якого досягла Україна у взаєминах США, якраз було (досягнуто) за часів демократа Білла Клінтона", – додав екс-голова МЗС.

Водночас Тарасюк констатував, що в оточенні Трампа не все так просто зі ставленням до України – "і воно не може бути просто".

"Я хочу звернути увагу на конкретні речі, про які говорив Трамп, зокрема щодо НАТО, щодо ЄС, щодо Росії, щодо України і українського Криму. Біля кожного з цих питань можна поставити відмітку мінус. Тобто все, що він говорив, було неприємно для нас. І, звичайно, що, будемо сподіватися, що реальна політика буде іншою. І я думаю, що так і станеться", – сказав він.

Тарасюк додав, місяць тому у Нью-Йорку на конференції, присвяченій Україні, провідний демократ і колишній міністр внутрішньої безпеки-республіканець "виголосили приблизно однакові речі і сказали про те, що і Клінтон Гілларі в разі обрання, і Трамп будуть проводити зовсім іншу політику від тієї, яка декларується ним відносно України".

"І вони підтверджували, що Трамп буде звертати увагу на Україну і, звичайно, відкриє зелене світло для поставок летальної зброї Україні", – заявив він.

Олена Рощенко, УП