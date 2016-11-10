Адвокати "золотого" Романчука не прийшли до суду

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Четвер, 10 листопада 2016, 11:50

Жоден з п'яти адвокатів екс-першого заступника голови Миколаївської ОДА Миколи Романчука, якого судять за хабар, не з'явився у судове засідання 10 листопада.

Про це повідомляє "Укрінформ".

"Оскільки жоден з п'яти адвокатів обвинувачуваного Миколи Романчука не з'явився на судове засідання, то суд розцінює це як навмисне затягування розгляду справи з боку захисників", – сказала головуюча у процесі суддя Світлана Скрипченко.

Вона також пригрозила Романчуку, який прибув сам, що, якщо до 14:00 його адвокати не прийдуть в суд, то йому буде призначено безкоштовного захисника, як того вимагає закон.

Наразі у суді оголошено перерву.

Агентство зауважує, що захист Романчука здійснює київська адвокатська фірма.

Як відомо, 3 червня силовики заявили про припинення корупційної діяльності групи високопосадовців на чолі з Романчуком. Чиновники вимагали хабар 90 тисяч доларів за надання дозволу ТОВ "ЕЛК-БУД" на видобуток вапняку.

Під час обшуків на робочому місці та в маєтку першого заступника голови ОДА знайшли валізу з 300 тисячами доларів та велику кількість ювелірних виробів. Під будівлею співробітники спецслужби виявили мережу тунелів, в яких знаходилися сейфи із золотими злитками, старовинними іконами, антикваріатом.

Теми: корупція Миколаївська область суд
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