У Росії назвали прізвища затриманих у Криму українців

У Росії озвучили прізвища українців, затриманих в Криму під виглядом "диверсантів".

Так, Федеральне агентство новин з посиланням на джерело повідомляє, що затримані Бессарабов Олексій Євгенович, Штибліков Дмитро Анатолійович, Дудко Володимир Михайлович.

Вони зараз перебувають у Ленінському суді міста Севастополя.

У той же час, телеканал Дождь наводить слова брата одного із затриманих, який заперечує причетність його до українських спецслужб.

Олексій Штибліков, який представився братом одного із затриманих, розповів, що Дмитро Штибліков до 2014 року працював аналітиком Центру сприяння вивченню геополітичних проблем і євроатлантичного співробітництва Чорноморського регіону "Номос" в Севастополі.

Дмитро Штибліков FB ДмитрА Штиблікова

За даними з відкритих джерел, це українська неурядова аналітична організація, її офіс розташований в Севастополі.

"До приєднання [анексії Криму до Росії] років п'ять чи шість він був аналітиком, займався військовою журналістикою. І, мабуть, тому потрапив в списки як підозрюваний", - припустив співрозмовник.

"Останнім часом він був цивільним. Колись він дійсно був військовим, але це було давно ", - додав він.

Як стверджує Штибліков, його брата затримали вдень 9 листопада.

За словами співрозмовника, брат подзвонив йому з прокуратури і повідомив, що його та інших затриманих звинувачують за частиною 2 статті 281 КК РФ (диверсія).

В окупаційній прокуратурі Крима сказали, що до них не поступали на допит фігуранти справи про підготовку диверсій, і порадили звернутися в ФСБ.

В управлінні ФСБ по Криму і Севастополю відмовилися від коментарів, порадивши звернутися в прес-службу федерального відомства. Там не взяли трубку. Дождь направив запит до прес-служби ФСБ, відповідь на нього поки не надійшла.

Також була затримана дружина Дмитра Штиблікова, вона проходить у справі як свідок.

"Вона не вийшла на роботу, її почали шукати, і родичі застали момент обшуку в гаражі. Так нам стало відомо про затримання", - розповів він. Пізніше дружину затриманого відпустили.

На 12:00, за словами Олексія Штиблікова, в Ленінському райсуді Севастополя призначено засідання з обрання запобіжного заходу затриманим.

Співробітниця суду сказала, що не змогла знайти в електронній базі даних інформації про розгляд справи щодо Штиблікова.

"Медіазоні" в суді підтвердили, що черговий суддя підтвердив розгляд клопотання про арешт затриманих напередодні в Криму громадян України.

Дмитру Штиблікову, за словами співрозмовника, призначений державний адвокат.

Очевидно, що другий фігурант Олексій Бессарабов - теж раніше працював у центрі "Номос", був його експертом.

Олексій Бессарабов VK ОлексіЯ БессарабовА

Як повідомлялося, в ФСБ РФ заявили про нібито затримання 9 листопада в Севастополі учасників "диверсійно-терористичної групи Головуправління розвідки Міноборони України", які нібито планували "вчинення диверсійних акцій на об'єктах військової інфраструктури і життєзабезпечення півострова Крим".

Такі заяви пролунали наступного дня після того, як стало відомо, що наступним президентом США обраний Дональд Трамп, якого підтримувала Росія. В Держдумі РФ навіть аплодували новині про обрання Трампа.

У Міноборони України назвали заяви ФСБ РФ брехнею. "Ніяких диверсантів ФСБ не затримувала, оскільки їх в Криму і Севастополі немає", - сказав речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко

Це вже друга спроба Росії, яка окупувала Крим, звинуватити Україну в підготовках диверсій.

Перший раунд відбувся влітку 2016 року. Тоді Федеральна служба безпеки Росії звинуватила Міністерство оборони України в підготовці терактів в анексованому Криму.

Український Генштаб назвав ці заяви провокацією, а президент Петро Порошенко вважає їх фантазіями Росії.

За твердженням ФСБ РФ, "одним із організаторів відвернених терактів є Панов Євгеній Олександрович, 1977 року народження, житель Запорізької області, співробітник ГУР МО України". Панова затримано.

Брат Євгена - Ігор Котелянець - вважає, що українця викрали в Запорізькій області й вивезли до Криму.

Крім нього, Міністерство закордонних справ Росії заявило, що в Криму заарештовано людину на ім'я Андрій Захтій, яким виявився уродженець Львівської області, житель Євпаторії, який працював в будівельній сфері.

Українська правда