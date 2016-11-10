НАЗК вимагає перевірити декларації у нереальні терміни – Мін'юст

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Четвер, 10 листопада 2016, 12:58

Національне агентство з запобігання корупції ввечері 7 листопада подало на реєстрацію в Міністерство юстиції порядок перевірки факту подачі е-декларацій, вказавши в ньому 31 жовтня датою старту такої перевірки.

Про це повідомляє прес-служба Мін'юсту.

"Мін’юст не має жодних претензій до тексту самого порядку. Однак, рішення, яким НАЗК затвердило вищезгаданий документ, містить спеціальну норму, згідно з якою строк перевірки факту подачі електронних декларацій за 2015 рік державними органами почався з моменту закінчення строку подачі декларації, тобто з 31 жовтня", – сказано у повідомленні.

Міністерство зазначило, що до наступної п’ятниці всі органи державної влади мають перевірити факт подачі понад 100 тисяч декларацій.

"На переконання Мін'юсту, вказівка строку, який на момент подачі електронних декларацій вже почав спливати, є порушенням закону та обмеженням прав державних органів влади", – додали у відомстві.

У зв'язку з цим Мін'юст запропонував змінити цю норму та визначити, що відлік строку перевірки факту подачі декларацій має розпочатися з моменту набуття чинності цього рішення.

"У такому випадку державні органи отримають розумний та достатній строк для проведення перевірки. Дане формулювання буде юридично чистим і таким, що відповідає законодавству України", – додали у міністерстві.

Як відомо термін подачі електронних декларацій чиновниками за 2015 рік сплив 31 жовтня. Тепер відповідні органи повинні перевірити достовірність вказаних в деклараціях статків та законність їх походження.

Українська правда

Теми: декларація НАЗК Мін'юст
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IP: 91.225.121.---DND10.11.2016 13:27
Не розумію працювати будуть чиновники Мінюсту, а зарплати по 100 000 отримають чиновники НАБУ. Добре бобри влаштувались.
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