Прокуратура оголосила підозру 45 "суддям ДНР"
Слідчий відділ прокуратури Донецької області розслідує кримінальні справи стосовно 45 суддів терористичної організації "ДНР" за статтею про сприяння терористам.
Про це повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області.
Згідно з повідомленням, частина суддів раніше були діючими суддями України, але порушили присягу та перейшли на бік терористів.
Наразі їм усім офіційно оголошено підозру у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, а також оголошено у розшук.
Прокуратура також навела перелік цих суддів:
Українська правда
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