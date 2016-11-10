Прокуратура оголосила підозру 45 "суддям ДНР"

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Четвер, 10 листопада 2016, 13:32

Слідчий відділ прокуратури Донецької області розслідує кримінальні справи стосовно 45 суддів терористичної організації "ДНР" за статтею про сприяння терористам.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області.

Згідно з повідомленням, частина суддів раніше були діючими суддями України, але порушили присягу та перейшли на бік терористів.

Наразі їм усім офіційно оголошено підозру у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, а також оголошено у розшук.

Прокуратура також навела перелік цих суддів:

Українська правда

Теми: "ДНР" АТО суд прокуратура
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