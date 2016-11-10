Мінстець знову проанонсував початок роботи вишки на Карачуні

Конструкція телевежі на горі Карачун у Донецькій області готова до експлуатації і почне мовлення протягом тижня-двох запевняє заступник міністра інформаційної політики - керівник апарату Артем Біденко.



Про це сказав він на брифінгу в четвер у Києві, передає "Інтерфакс-Україна".



"Сьогодні отримано документи від Державної архітектурно-будівельної інспекції, які дозволяють ввести в експлуатацію вишку. Це означає, що комісія Держінспекції була минулого тижня на конструкції, повністю її обстежила і прийшла до висновку, що на конструкцію можна розміщувати антенно-фідерні тракти", – сказав Біденко.



Міністр інформаційної політики Юрій Стець зазначив, що особи, винні в зриві термінів запуску телевежі, отримали службові стягнення або звільнені.



"Тиждень, максимум два, вішаються антенно-фідерні тракти і можна починати мовлення", – заявив заступник міністра.

Як відомо, терміни здачі Краматорської вежі постійно переносили. Ще восени 2015 року в Міністерстві інформаційної політики анонсували її повне відновлення навесні 2016 року.

У квітні радник міністра інформполітики, нардеп Олександр Бригинець повідомив, що телевежу встановлять до річниці визволення Краматорська – на початку липня 2016 року. Але 5 липня президент Петро Порошенко дав максимум 2 місяці на завершення робіт.

12 жовтня міністр інформаційної політики Юрій Стець проанонсував відриття вежі до 14 жовтня.