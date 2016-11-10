Захарченко каже, що за вбивством "Мотороли" стоїть заступник Грицака

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Четвер, 10 листопада 2016, 14:18

Ватажок проросійських бойовиків на Донбасі Олександр Захарченко заявляє, що вбивство бойовика Арсенія Павлова ("Мотороли") організували заступник голови СБУ і начальник СБУ в Донецькій області.  

Про це він сказав у четвер, передає російське агентство "РИА Новости".

"Я готовий назвати імена причетних до злочину. У підготовці брали участь Маліков (перший заступник Голови СБУ, керівник Антитерористичного центру при СБУ – ред.), начальник УСБУ Донецької області Акуць (редакція "РИА Новостей" наводить таке написання, проте Порошенко призначив весною 2015 року Олександра Куця керівником СБУ Донеччини) і ряд співробітників СБУ, список є. Імена безпосередніх вбивць встановлюються", - сказав журналістам Захарченко.

Він зазначив, що зрушення в розслідуванні вбивства Арсена Павлова є, всі причетні до злочину будуть знайдені.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна" у СБУ не вважають за потрібне коментувати цю інформацію.

"Не вважаємо за потрібне коментувати цю дурну інформацію", - сказали агентству в СБУ.

Як відомо, ввечері 16 жовтня росЗМІ повідомили,  а у "ДНР", МВС та СБУ підтвердили, що у ліфті житлового будинку у Донецьку загинув одиз з бойовиків "ДНР" Арсен "Моторола" Павлов: саморобний вибуховий пристрів спрацював, коли той повертався домому.

"Моторола" отримав травми, несумісні з життям.

Павлова неодноразово звинувачували у вбивстві українських військових, у тому числі – заручників.

У коментарі Kyiv Post, відповідаючи на питання про те, що його звинувачують у вбивстві "кіборга" Ігоря Брановицького, він сам заявив, що вбив 15 українських військовополонених.

Теми: Донецьк бойові дії Росія
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