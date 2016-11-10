Мін'юст і МВС готують черговий позов проти Росії

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Четвер, 10 листопада 2016, 14:19

Міністерство юстиції та міністерство внутрішніх справ готують позов проти Російської Федерації за незаконний видобуток копалин в українських територіальних водах.

Про це в середу на прес-конференції заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука.

"Досить гучний випадок з українським катером, який був провокативно атакований російськими літаками – це один з дуже яскравих прикладів, чим саме займається наше міністерство. Мета цієї акції отримання фактів", – зазначив він.

"Подобається це комусь чи ні, але слова, на кшталт: "всім відомо", "всі знають" – таких аргументів не існує. Аби довести факт незаконного видобутку українських копалин, які знаходяться в територіальних водах України саме була влаштована ця подорож", – зауважив Тука.

"Отримавши ці докази зараз Мін'юст та МВС готує позов проти держави РФ. Сума там буде з дев'ятьма нулями", – додав він.

Роман Кравець, УП

Теми: Мін'юст МВС Росія
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