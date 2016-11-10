МВФ запідозрив, що чиновники вказали в е-деклараціях не все – Корчак

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Четвер, 10 листопада 2016, 15:17

У Міжнародному валютному фонді вважають, що українські чиновники приховали частину своїх статків і не вказали їх в електронних деклараціях.

Як написала на своїй сторінці у Facebook голова Національного агентства з запобігання корупції Наталія Корчак, про це в четвер на зустрічі в НАЗК заявив старший експерт фінансового сектору МВФ Емануель Матіас.

За словами Матіаса, фонд "прискіпливо слідкує за ситуацією в Україні".

"Відповідно, вони побачили певну непослідовність у деклараціях деяких українських топ-посадовців: статки, про які писала міжнародна преса, наразі чомусь відсутні в електронному реєстрі", – додала Корчак.

Матіас відзначив, що система е-декларування є значним досягненням України, і мало хто вірив, що це можливо.

"Чимала кількість міжнародників до цього часу висловлюють здивування, що система запрацювала. З огляду на це, і для міжнародної спільноти, і для українського суспільства, вкрай важливий сьогодні превентивний фактор, який має спрацювати внаслідок рішення щодо тих, хто проігнорував свій обов’язок оприлюднити інформацію про майно", – написала голова НАЗК.

"З огляду на, м’яко кажучи, незацікавленість деяких вітчизняних високопосадовців у повноцінній роботі Нацагентства, зокрема в проведенні перевірок щодо законності набутих статків, припускаю, що співпраця з міжнародними антикорупційними організаціями стане чи не головним інструментом у викритті нечесних на руку українських чиновників", – додала вона.

За словами Корчак, оприлюднення декларацій – це тільки перший крок на природному шляху очищення суспільства від корупціонерів. Наступний крок – перевірка декларацій та відповідні вироки.

Олег Шанковський, УП

Теми: НАЗК МВФ декларація корупція
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Коментарі — 5
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IP: 195.78.69.---Alex191710.11.2016 16:28
Во время подготовки этих деклараций у многих бывшие жены и мужья, дети и родители декларантов стали очень богатыми, т.к. многое из награбленного было переоформлено на них, а они декларации не пишут, так что МВФ абсолютно прав!
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IP: 70.214.67.---Andrey Olenik10.11.2016 15:54
Michael_05:
Смеяться сразу?
Или кого-то уже посадили?
Или все конфисковали?
"Слуги народа " непобедимы
И самое смешное.- незаменимы
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IP: 70.214.67.---Andrey Olenik10.11.2016 15:49
Вадим Волков:
Незагорами юбилейный третий год ожидания
Не устали ждать то?
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IP: 91.209.118.---Michael_0510.11.2016 15:47
"Чимала кількість міжнародників до цього часу висловлюють здивування, що система запрацювала."
Звичайно можна здивуватися, як така кількість людей втратила інстинкт самозбереження і власними руками мостить дорогу у в'язницю.
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IP: 95.133.225.---Вадим Волков10.11.2016 15:26
Корчак ты думаю понимаешь, что получая 200 тыс. гривен вместе с преимальными в месяц зарплаты.. нужно ПОЛНОСТЬЮ ОТДАВАТЬСЯ РАБОТЕ, минимум 20 часов в сутки..
Мы все ждем посадок депутатов, чиновников.. накравших кучу денег!
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