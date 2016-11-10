Савченко звинуватила Плотницького у своєму викраденні

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Четвер, 10 листопада 2016, 19:35

Народний депутат Надія Савченко надала свідчення на засіданні Подільського райсуду Києва з обвинувачення голови так званої "ЛНР" Ігоря Плотницького в тероризмі, захопленні та викраденні людей.

На засіданні в четвер вона розповіла про обставини свого викрадення в Луганській області в 2014 році і вивезення на територію Російської Федерації.

Після засідання Савченко сказала журналістам, що вбачає провину Плотницького в тому, що була спланована, погоджена і виконана ним, зокрема, акція викрадення людини.

"А це не дозволяється навіть під час ведення війни, відповідно до Женевських конвенцій. Я можу зрозуміти полон, можу зрозуміти перебування своє на українській території, але я не розумію свого викрадення до Росії та передачу мене в руки ворогу. Звичайно, в цьому Плотницький винен", - наголосила вона.

Коли її запитали про те, що могло здатися, що вона певною мірою захищала Плотницького, депутат сказала, що це не так, а вона просто була об'єктивною з точки зору військової людини.

"Я говорю так, як вважаю за правильне і відчуваю з точки зору військової людини. Тому що цивільна людина бачила б це одним чином, законник бачив би по-іншому, а з військової точки зору воно все називається трохи іншими речами. Багато на війні допускається такого, що в цивільному житті людям здається страшним", - сказала вона.

Савченко вважає, що для Плотницького насамперед буде "божа кара". "Чи буде судове покарання? Можливо, колись і буде. Це складно передбачати, там зараз іде війна, тому покарання може бути будь-яким", - сказала вона.

Наступне засідання суду відбудеться 16 листопада.

Як відомо, Плотницького обвинувачують у вчиненні терористичного акту, захопленні заручників та викраденні на той момент старшого лейтенанта Збройних сил України Надії Савченко. Справу Плотницького розглядає Подільський суд за спеціальною процедурою, без участі обвинувачуваного.

Інтерфакс-Україна

Теми: Савченко
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Коментарі — 2
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IP: 217.118.83.---petrius11.11.2016 12:13
Савченко так бездарно теряет свой авторитет, что больно становится за эту патриотичную женщину. Прикладывает свою энергию в какие-то малопонятные вещи. А вот именно ей лучше всего подошла бы роль борца с коррупцией, у неё всё для этого есть - бойцовские качества и безупречная репутация. Почему она этого не делает? Загадка.
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IP: 50.70.246.---Potting Soil10.11.2016 22:49
Як же її, дурної, стало багато останнім часом... Навіть Трампу вже всигла вимоги поставити.
Розумію Путіна, що не втерпів і вислав назад
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