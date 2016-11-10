Обама розповів про враження від розмови з Трампом-президентом

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Четвер, 10 листопада 2016, 20:29

Діючий президент США Барак Обама розповів про свої враження від майже півторагодинної зустрічі з обраним президентом Дональдом Трампом, зауваживши, що ця розмова його надихнула. 

Про це Обама заявив під час брифінгу для преси в Овальному кабінеті після розмови з Трампом.

"Я дуже натхненний тим, як я думаю, інтересом у бажанні обраного президента Трампа працювати зі своєю командою навколо багатьох питань, яких варта ця велика країна. На мою думку, для всіх нас важливо, незалежно від партії й незалежно від політичних уподобань, зараз зібратися й працювати разом", - підкреслив президент США.

Він вкотре наголосив, що головним своїм пріоритетом на найближчі два місяці вважає полегшення процесу переходу влади в Білому домі, "який забезпечить успішність обраного президента".

Обама пообіцяв "зробити все, щоб допомогти (новообраному президенту) добитися успіху".

Це була перша зустріч президента США Барака Обами і обраного президента Дональда Трампа в Білому домі після виборів.

Укрінформ

Теми: Обама Трамп
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