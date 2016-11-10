Порошенко зідзвонився з Лукашенком

Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

Як повідомляє прес-служба глави Української держави, співрозмовники домовилися активізувати політичний діалог на всіх рівнях.

Президенти також обговорили співпрацю в рамках ООН та інших міжнародних організацій.

Порошенко та Лукашенко привітали позитивні результати Міжурядової українсько-білоруської комісії з питань торгово-економічної співпраці, чергове засідання якої відбулося 10 листопада у Мінську.

Президенти констатували позитивну динаміку двосторонньої торгівлі, зокрема ріст товарообігу між Україною та Білоруссю.

Українська правда