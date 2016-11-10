У Херсоні напали на першого заступника голови облради

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Четвер, 10 листопада 2016, 22:20

У Херсоні напали на першого заступника голови обласної ради Василя Зеленчука.

Про це «Українській правді» повідомив колишній голова ОДА Борис Силенков.

За його словами, Зеленчука побили біля під’їзду його будинку, завдавши кілька ударів у голову.

Наразі чиновник перебуває у Херсонській обласній клінічній лікарні. Його життю наразі нічого не загрожує.

Силенков пов’язує побиття із діяльністю Зеленчука на посаді. Він наголосив, що постраждалий керував пікетом під час приїзду прем'єра в Херсон у четвер.

Як відомо, напередодні  підпалили двері квартири міського голови Херсона Володимира Миколаєнка.

Українська правда

 

Теми: Херсонська область
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