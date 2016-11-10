Журналісти показали іспанську віллу Порошенка

Президент України Петро Порошенко має віллу на півдні Іспанії. Втім українці про неї нічого не знають, бо він ніколи не вносив її до своєї декларації.

Про це йдеться у програмі "Схеми".

Згідно з інформацією, вілла оформлена не особисто на українського президента, а на компанію з назвою Feruvita SL.

Місцева влада не поспішає видавати адресу, де саме розташований маєток, записаний на цю фірму. Інвестиції іноземців у місцеву нерухомість – запорука економічного розвитку регіону. Тож тут серйозно ставляться до умов приватності.

Однак журналісти з’ясували, що двоповерхова вілла українського президента розташована в маленькому містечку Аталая-Ісдабе.

Будівля має площу 1254 квадратних метри, оформлена у середземноморському архітектурному стилі, з басейном. Під нею – 26 соток землі. Вілла зведена ще у 1993 році.

Фірма Порошенка придбала маєток влітку 2008 року. Він тоді очолював Раду Національного банку України. На той момент Порошенко вже входив до двадцятки найбагатших українців як співвласник корпорації "Рошен" та "Укрпромінвест".

Вілла президента Порошенка стоїть просто на березі моря

У фінансових звітах фірми Президента вказано, що вілла оцінена у 4 мільйони євро. На сьогодні це близько 120 мільйонів гривень.

Сусід, який ділить із українським президентом садівника, каже, що візити Порошенка є нечастими й нетривалими.

Навесні цього року "Українська правда" опублікувала світлини, на яких Порошенко сам, без супроводу охорони, купує товари в іспанській аптеці, а згодом і сам сідає за кермо білого авто марки "Порше".

Тоді Адміністрація президента підтвердила, що на початку березня Порошенко відвідав Іспанію з приватним візитом.

Також на Банковій запевнили, що все майно, яке належить главі держави як фізичній особі, вказане в його декларації.

З одного боку, серед довгого переліку юридичних осіб, тобто фірм, кінцевим власником яких є Петро Порошенко, він зазначив фірму Feruvita SL, Іспанія.

З іншого - для того, аби встановити, що на цю фірму оформлена приватна резиденція, довелося провести журналістське розслідування.

В АП так прокоментували зібрану журналістами "Схем" інформацію: "У підприємствах, де Петро Порошенко є кінцевим бенефіціаром, є нерухомість за кордоном (фабрики, магазини, склади, адмінприміщення, будинки). Все це у вигляді юридичних осіб вказано у його декларації відповідно до Закону "Про запобігання корупції".