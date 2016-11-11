Карний розшук очолив екс-керівник Нацполіції Рівненщини

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П'ятниця, 11 листопада 2016, 00:19

Начальником Департаменту карного розшуку Національної поліції України призначили генерала поліції третього рангу Сергія Князєва.

Як повідомляє прес-служба Нацполіції, раніше він очолював Головне управління Національної поліції в Рівненській області.

Окрім того, начальником Головного управління Національної поліції в АР Крим та місті Севастополі призначили генерала поліції третього рангу Анатолія Бахчиванжи.

До цього він працював на посаді радника в Департаменті забезпечення діяльності Голови Національної поліції України.

Як відомо, начальником Головного управління Нацполіції Одеської області став генерал поліції третього рангу Дмитро Головін, який раніше очолював Департамент карного розшуку Національної поліції України.

Українська правда

Теми: поліція кадри
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