У Луганській обладміністрації провели обшуки

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П'ятниця, 11 листопада 2016, 00:42

Правоохоронці провели обшуки у Сєвєродонецьку, за місцем проживання та роботи начальника Департаменту економрозвитку ЛОВЦА, а також у керівників його структурних підрозділів.

Про це повідомила прес-служба прокуратури області.

Слідством вже встановлено, що керівники Департаменту безпідставно щомісячно протягом 2016 року нараховували завищені премії підлеглим та привласнювали ці гроші.

Під час обшуків правоохоронці вилучили комп’ютери, гроші, а також документи, що мають значення для розслідування кримінального правопорушення.

Українська правда

Теми: Луганськ прокуратура
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