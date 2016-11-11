У Луганській обладміністрації провели обшуки

Правоохоронці провели обшуки у Сєвєродонецьку, за місцем проживання та роботи начальника Департаменту економрозвитку ЛОВЦА, а також у керівників його структурних підрозділів.

Про це повідомила прес-служба прокуратури області.

Слідством вже встановлено, що керівники Департаменту безпідставно щомісячно протягом 2016 року нараховували завищені премії підлеглим та привласнювали ці гроші.

Під час обшуків правоохоронці вилучили комп’ютери, гроші, а також документи, що мають значення для розслідування кримінального правопорушення.

Українська правда