У чергах на кордоні з Польщею стоять понад 700 авто

У пунктах пропуску на кордоні з Польщею станом на 22:00 10 листопада в чергах стоять 715 автомобілів.

Про це повідомляє прес-служба Західного регіонального управління Держприкордонслужби.

Так, в ПП "Рава-Руська" очікують 250 машин, "Краковець" -150, "Грушів" - 150, "Угринів" - 75, "Шегині" - 70, "Ягодин авто" - 20.

У пунктах пропуску "Смільниця" і "Устилуг" черг немає.

На кордоні з Молдовою, Румунією, Словаччиною та Угорщиною автомобільних черг не зафіксовано.