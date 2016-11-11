Пункт пропуску "Гнутове" знову не працює через бойовиків

Контрольний пункт в'їзду-виїзду "Гнутове", що на Донеччині, зранку 11 листопада не працює, бо бойовики не пропускають людей на своєму блокпосту в Октябрі.

Державна прикордонна служба України повідомляє, що "сьогодні КПВВ "Гнутове" знову вчасно не розпочав роботу".

"Це пов’язане з тим, що навпроти контрольного пункту російські найманці не здійснюють пропуск осіб і транспортних засобів через лінію розмежування на своєму блокпосту в н.п.Октябр. Нагадаємо, вчора (у четвер) вони не пропустили жодного автомобіля ні на в'їзд, ні на виїзд", – інформує відомство.

КПВВ «Гнутове» через російських найманців не розпочав роботу. Терористи відмовляються оформляти людей і транспортні засоби зі своєї сторони. — Держприкордонслужба (@DPSU_ua) November 11, 2016

Водночас, за статистикою за добу КПВВ "Гнутове" перетнули 25 осіб та 10 транспортних засобів, тоді як в інших пунктах в`їзду-виїзду на лінії розмежування у зону АТО – по 4-5 тисяч осіб та сотні автомобілів.