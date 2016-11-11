За добу в зоні АТО 1 боєць загинув, 1 отримав поранення – штаб
За добу в зоні проведення антитерористичної операції 1 військовий загинув, ще 1 зазнав поранень.
Про це на традиційному брифінгу у п'ятницю повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.
"За минулу добу внаслідок бойових дій 1 український військовий загинув, ще 1 отримав поранення", – сказав він.
За словами полковника, внаслідок ворожих обстрілів 1 боєць загинув у Новозванівці, 1 – отримав поранення в Мар'їнці.
Українська правда
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