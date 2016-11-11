МЗС вимагає від РФ інформацію про затриманих українців в Криму

МЗС України вимагає від російського МЗС інформацію про затриманих українців у Криму.

Про це "Українській правді" повідомила речник МЗС Мар'яна Беца.

"Одразу, як отримали інформацію про затримання окупаційною владою українських громадян, ми підготували на адресу МЗС Росії вимогу про надання інформації щодо затриманих осіб", - повідомила Беца.

"Ми виходимо з того, що це чергова провокація Кремля. Росія використовує наших громадян як заручників, фактично затримуючи громадян України, які незгодні з окупацією Криму . Це елемент триваючої агресії Росії проти України", - наголосила вона.

Беца нагадала, що Крим – це територія України, тому там не здійснюється консульське супроводження.

Як повідомлялося, в ФСБ РФ заявили про нібито затримання 9 листопада в Севастополі учасників "диверсійно-терористичної групи Головуправління розвідки Міноборони України", які нібито планували "вчинення диверсійних акцій на об'єктах військової інфраструктури і життєзабезпечення півострова Крим".

У РФ озвучили прізвища українців, затриманих в Криму під виглядом "диверсантів": Бессарабов Олексій Євгенович, Штибліков Дмитро Анатолійович, Дудко Володимир Михайлович.

Заяви про "диверсантів" пролунали наступного дня після того, як стало відомо, що наступним президентом США обраний Дональд Трамп, якого підтримувала Росія. В Держдумі РФ навіть аплодували новині про обрання Трампа.

У Міноборони України назвали заяви ФСБ РФ брехнею. "Ніяких диверсантів ФСБ не затримувала, оскільки їх в Криму і Севастополі немає", - сказав речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.

10 листопада Ленінський райсуд окупованого Севастополя на два місяці арештував трьох затриманих українців.

Згодом ФСБ оприлюднила відео, на якому нібито зафіксоване затримання так званих "українських диверсантів" у Криму. На запису використали "візитку яроша"

Це вже друга спроба Росії, яка окупувала Крим, звинуватити Україну в підготовках диверсій.

вперше це сталося влітку 2016 року. Тоді Федеральна служба безпеки Росії звинуватила Міністерство оборони України в підготовці терактів в анексованому Криму.

Український Генштаб назвав ці заяви провокацією, а президент Петро Порошенко вважає їх фантазіями Росії.

За твердженням ФСБ РФ, "одним із організаторів відвернених терактів є Панов Євгеній Олександрович, 1977 року народження, житель Запорізької області, співробітник ГУР МО України". Панова затримано.

Брат Євгена - Ігор Котелянець - вважає, що українця викрали в Запорізькій області й вивезли до Криму.

Крім нього, Міністерство закордонних справ Росії заявило, що в Криму заарештовано людину на ім'я Андрій Захтій, яким виявився уродженець Львівської області, житель Євпаторії, який працював в будівельній сфері.

Оксана Коваленко, УП