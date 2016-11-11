ОБСЄ: біля Маріуполя випустили більше сотні ракет з "Градів"

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П'ятниця, 11 листопада 2016, 13:46

Спостерігачі ОБСЄ зафіксували близько 140 пострілів із реактивних систем залпового вогню у районах на північний схід від Маріуполя.

Про це заявив перший заступник голови СММ ОБСЄ Александр Хуг під час брифінгу у Києві.

"Минулого тижня три вечори поспіль з п'ятниці до неділі наша камера у Широкиному зафіксувала вогонь з реактивних систем залпового вогню. Загалом СММ зафіксувала близько 140 ракет випущених з реактивних систем залпового вогню у районах на північний схід від Маріуполя за минулий тиждень", - сказав він.

За його словами у Луганській області спостерігачі також чули залпи вогню з реактивних систем.

Також Хуг додав, що  СММ зафіксувало понад 150 вибухів, спричинених артилерійським вогнем у західних районах Луганської області. За його словами ситуація серйозно загострюється я у районі Дебальцевого.

Як відомо, Хуг також заявив, що на Донбасі протягом лише трьох днів ОБСЄ зафіксувала більше 4 тисяч порушень режиму припинення вогню.

Українська правда

Теми: Маріуполь обстріл АТО
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Коментарі — 2
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IP: 46.118.158.---Michal-5611.11.2016 14:53
Олег Гавриш:
Вони таким способом вдають із себе дуже принципових і незалежних спостерігачів.
Мол, вони не знають що це за території і хто їх контролює.
Ось такі вони ДУЖЕ об'єктивні!
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IP: 93.75.19.---Олег Гавриш11.11.2016 14:23
Прелесно... "на північний схід". )))
Якщо вже не можете визнати очевидне, пане Хуг і інші з СММ, то пишіть все ж конкретніше - обстріли велись з території контрольованої боївиками.
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