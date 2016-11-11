Москаль каже, що закарпатською митницею керує команда "вінницьких"

Губернатор Закарпатської області Геннадій Москаль стверджує, що не має жодного впливу на закарпатську митницю і нею зараз керують вихідці з Вінницької області.

Про це йдеться на його особистій сторінці.

Таким чином Москаль відреагував на контрабанду електромобіля вартістю півмільйона гривень, "яку днями "не помітили" закарпатські митники".

"Раніше, як тільки правоохоронці викривали митників на набагато менших порушеннях, пробалогівські ЗМІ кричали, що це "дахує" Москаль, котрий зробив начальником Закарпатської митниці ДФС свою людину – Колеснікова. Повідомляю, що я митницю більше не "дахую", оскільки тепер кадри тут розставляють вінницькі", – заявив він.

"В.о. начальника Закарпатської митниці Станіслав Балуєв раніше працював на Вінницькій митниці, заступник голови ДФС, який курирує митницю, Станіслав Продан – з Вінницької області, "смотрящий" за митницями радник голови Державної фіскальної служби Геннадій Романенко – з Вінницької області", – розповів Москаль.

Він також нагадав, що Романенко є кумом голови митниці часів Януковича Ігоря Калетніка, який також із Вінниці і зараз переховується від слідства.

За словами Москаля, контрабанда автомобілів через закарпатську митницю буде лише набирати обертів. Крім того, за його словами, "зараз на Закарпатській митниці вибудовується зруйнована схема сигаретного "бізнесу".

"І ніякої реакції на це із боку ДФС немає – ні відсторонень, ні дисциплінарних проваджень", – додав він.

Українська правда