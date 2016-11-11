НАЗК націлили на статки екс-прокурора Волині: маєток, земля, квартири

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П'ятниця, 11 листопада 2016, 14:29

Екс-прокурор Волинської області Андрій Гіль після звільнення з правоохоронних органів добудував розкішний маєток поблизу Луцька, а його дочка й зять придбали кілька квартир, земельних ділянок і нових авто бізнес-класу.

Про це йдеться в журналістському розслідуванні Юрія Горбача для "Слідство.Інфо", пише "Четверта влада".

Андрій Гіль працював в органах прокуратури з 1984 року до квітня 2014 року. Прокурором Волинської області він був у 2003-2005 роках і в 2007-2011. З 2011 до 2013 року працював заступником прокурора Рівненської області, а з листопада 2013 року і до звільнення з прокуратури – заступником прокурора Волинської області.

Його дружина Тетяна Гіль із 2012 року працює в структурі управління Державної міграційної служби у Волинській області, а до того очолювала рекламний відділ у приватному підприємстві "Волиньавтомотосервіс" Петра Гордійчука.

Старша донька Галина Терещук (Гіль) працює помічницею судді у Луцькому міськрайонному суді, але більше 2 років перебуває у декреті. А її чоловік Юрій Терещук у вересні 2015 року обійняв посаду заступника начальника Волинської митниці, але навесні став фігурантом скандалу, а у вересні 2016 року його звільнили через імовірну причетність до торгівлі бурштином. Втім, у жовтні суд поновив Терещука на посаді.

Попри блискучу кар’єру 32-річного митника журналіст вважає, що статки родини Гіля помітно зросли після звільнення з прокуратури.

У липні 2003 року сім’я тоді вже прокурора області Андрія Гіля безкоштовно отримала 5-кімнатну квартиру площею 271,7 кв. м. у новобудові в Луцьку і гараж площею 22 кв. м., а вже в грудні того ж року і приватизувала квартиру.

 

Через півтора року після звільнення з прокуратури Гіль офіційно добудував маєток у селі Тарасове під Луцьком – будинок площею 621,5 кв. м. та господарські споруди з ділянкою в понад 43 сотки записані на дружину екс-прокурора.

Судячи зі знімків "Google Earth", Гілі почали будувати будинок у 2009-2010 роках. Право власності на нерухомість вони оформили після завершення будівництва у жовтні 2015 року.

 

На думку ріелтора, зараз такий маєток можна продати за 17 млн грн., бо сама ділянка може коштувати 80-100 тисяч доларів.

 

Крім того, у грудні 2013 року Тетяна Гіль придбала земельну ділянку площею 15 соток у селі Милуші Луцького району. А у серпні 2015 року Андрій Гіль купив 18 соток землі у селі Лище Луцького району у Гордійчука, який помер у грудні.

Також за кілька років екс-прокурор із дружиною змінили кілька авто. У 2011 році в них були "Lexus RX-350" і "Honda Civic" (останню за 2012 рік Гілі вже не декларували), а у 2015 році подружжя придбало "Lexus GX460" 2010 року випуску за 621 700 грн.

Ще родина Гілів давно володіє двома дачами на 14 сотках землі на березі озера Світязь. Одну ділянку у грудні 2013 року подарували доньці Галині, інша – записана на Тетяну Гіль.

 

За 2011-2015 роки Андрій Гіль із дружиною декларували від 450 до 760 тис. грн річного доходу. Близько половини цієї суми складає зарплата, решта – дохід від продажу майна чи "інші види доходів". Протягом останніх років Андрій Гіль декларує від 120 до 175 тисяч гривень заощаджень у банках.

 

Усі ці роки сім’я прокурора декларувала земельну ділянку у с. Тарасове, на якій і виріс згодом маєток, квартиру на 270 кв. м. і гараж у Луцьку та дачний будинок у с. Пульмо.

У Галини Терещук 26 грудня 2013 року, невдовзі після поверненням Андрія Гіля з Рівненщини на Волинь, з’явилося дві однокімнатні квартири в новобудові у центрі Луцька: площею 36,9 кв. м і 34,3 кв. м.

 

А у 2014 році вона придбала "BMW X5" 2013 року випуску за 575 тисяч гривень, хоча в реєстрі вказана така ж машина 2014 року випуску.

У чоловіка Галини немає жодного авто, хоча Юрій Терещук володіє причепом "TA-HO" 2014 року випуску.

Водночас, зазначає журналіст, мати Юрія Терещука Тетяна лише 2016 року придбала два авто: у березні – "Renault Scenic" 2011 року випуску, а в червні – "BMW 750LD" 2014 року випуску.

У 2011 році Тетяна Терещук придбала однокімнатну квартиру площею 51,6 кв. м. у новій багатоповерхівці, а в 2013 році – земельну ділянку площею 12 соток у селі Боратин і земельну ділянку площею 9,11 соток з будинком на 61,9 кв. м. у Любомлі. А в 2016 році вона заволоділа ділянкою у селі Зміїнець під Луцьком, там ведеться будівництво.

 

Будинок Терещуків у Зміїнці

При цьому Галина Терещук за 2014 рік не отримувала зарплати, перебуваючи у декреті, але отримала 403 тисячі гривень від продажу майна, понад 6 тисяч гривень дивідендів, процентів та майже 10 тисяч гривень інших видів доходів. Також у Галини Терещук за 2014 задекларовано понад 153 тисячі гривень заощаджень на рахунках у банках.

А Юрій Терещук задекларував 51 тисячу 511 гривень сукупного доходу, з яких майже 45 тисяч гривень склала зарплата, ще 6,5 тисяч гривень – матеріальна допомога.

Серед майна Терещуки задекларували земельну ділянку площею 15 соток та 7 соток під дачею у с. Пульмо, дві новенькі квартири в центрі Луцька, батьківську квартиру на вулиці Стрілецькій та гараж.

За 2015 рік доходи Юрій Терещук заробив трохи більше 58 тис грн зарплати, а дружина в декреті – майже 14,5 тис. грн, більшу частину з яких склали проценти від вкладу у банку. Проте, заощадження у банку Галини Терещук зросли до 236 тисяч 408 гривень.

Говорити про свої доходи і майно, майно батьків Юрій Терещук не захотів. 

Рівненське агентство журналістських розслідувань готове поспілкуватися та оприлюднити пояснення родини Андрія Гіля щодо походження їхніх статків.

Разом з тим воно звернулося до Національної агенції з питань запобігання корупції та Національного антикорупційного бюро з цього приводу.

Олена Рощенко, УП

Теми: прокуратура декларація НАЗК Волинь
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IP: 5.45.192.---kerubino11.11.2016 15:34
А що ж тут складного ,всі перебували на держ.службах ,великого бізнесу нема ,ось і порахувати все зароблене цією злодійською сімейкою ,а що вкрадене конфіскувати ,злодіів на нари і вся історія ,але так би могло бути в правовій державі ,а не в злодійській ,ось і подивимоось на розвиток цього кримінального сюжету .
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