Саакашвілі розповів, хто буде в новій партії
Колишній голова Одеської обласної державної адміністрації Михайло Саакашвілі заявляє, що ніколи не був причетний до створення партії "Хвиля", а в його новій політсилі будуть люди, які більше одного повного строку не були у Верховній Раді.
Про це він заявив під час прес-конференції у Києві.
"Я не знаю такої партії. Сакварелідзе я сьогодні слухав, він сказав, що немає ніякої партії "Хвиля", - сказав він.
"Ніколи я не робив ніякої партії "Хвиля", але я хочу сказати, в Україні буде хвиля, і хвиля змінить владу", - додав Саакашвілі.
На питання, чи будуть в його партії Давід Сакварелідзе, Віктор Чумак, Віталій Касько, Наталія Новак Саакашвілі відповів: "У нас будуть люди, які більше одного повного строку не були в Раді, непомічені у поганих речах і не були довго на високих посадах у виконавчій владі. Критерій. Нічого особливого".
На питання, яким чином він хоче балотуватися до Верховної Ради, оскільки для цього потрібно прожити в Україні 5 років, Саакашвілі сказав, що це "легко вирішується" і вказав, що головною силою його партії стануть "нові люди".
Як відомо 7 листопада член ініціативної групи зі створення партії "Хвиля" народний депутат Наталія Новак заявила, що після відставки Міхеіла Саакашвілі процес створення політичної партії "Хвиля" може прискоритися.
"Власне, партії немає, є тільки ініціативна група зі створення цієї партії. Можливо, піде процес прискорення (створення - ІФ) цієї партії, в результаті якого, дійсно, Міхеіл Саакашвілі її очолить", - сказала вона.
У понеділок голова Одеської обласної державної адміністрації Михайло Саакашвілі заявив, що подає у відставку.
Особа Саакашвілі обговорювалася в колі громадських активістів, як "драйвера нової політичної сили".
Зокрема, екс-заступник генерального прокурора Давид Сакварелідзе весною заявляв, що "Саакашвілі буде з нами, звичайно. І, він буде одним з ідеологів і драйверів цієї нової партії".
Влітку народний депутат Віктор Чумак повідомив, що номінаційний комітет активно відбирає людей, які стануть членами нової всеукраїнської партії "Хвиля", яку може очолити Саакашвілі.
Українська правда
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