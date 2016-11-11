Суд зобов'язав МВС розповісти, кого нагороджували іменною зброєю

Вищий адмінсуд підтвердив протиправність відмови Міністерства внутрішніх справ надати агентству "Українські новини" інформацію про перелік осіб, нагороджених іменною зброєю в 2014-2015 роках.

Про це йдеться в ухвалі суду від 28 жовтня, повідомляє агентство.

У березні поточного року агентство звернулося до МВС з запитом про надання інформації про нагородження іменною зброєю громадян. Міністерство відмовилося задовольнити цей запит, зазначивши, що відповідна інформація містить персональні дані і не підлягає розголошенню.

Суди попередніх інстанцій визнали протиправною відмову МВС і вирішили, що запитувана інформація не є інформацією з обмеженим доступом, тому у міністерства відсутні законодавчо мотивовані підстави для відмови у її наданні.

МВС назвало ці рішення порушенням норм матеріального та процесуального права і подало касацію у Вищий адмінсуд.

Але Вищий адмінсуд вирішив, що скарга МВС є необґрунтованою і відмовився розглядати позов, тим самим визнавши законність рішень судів попередніх інстанцій.

Рішення оскарженню не підлягає.

Як відомо, у травні Окружний адмінсуд Києва визнав протиправною відмову МВС надати агентству цю інформацію і зобов'язав МВС повторно розглянути зазначені запити агентства з урахуванням висновків суду.

При цьому в мотивувальній частині рішення суд підкреслив, що державна нагорода, в тому числі і вогнепальною зброєю, – це завжди публічне вираження заохочення громадянина державою і тому інформація про нагороджених осіб за своєю природою є публічною, доступ до неї не може бути обмежений.

"Українські новини" намагаються також "відсудити" списки нагороджених вогнепальною зброєю у Міністерства оборони.

Раніше народний депутат Сергій Лещенко повідомив, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков відмовився надавати інформацію на його депутатський запит про те, кому з народних депутатів він подарував вогнепальну зброю.

У свою чергу віце-спікер Оксана Сироїд днями заявила, що МВС розсилає одержувачам такої зброї прохання написати заяву про відмову розкривати інформацію про це нагородження. Сироїд також оприлюднила відповідні бланки про відмову, які пропонується заповнити власнику нагородної зброї.

У розслідуванні програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" йшлося про те, що МВС під керівництвом Арсена Авакова за 2,5 роки роздарувало більше тисячі одиниць зброї, серед якої штурмові гвинтівки, автомати Калашникова та кулемети.