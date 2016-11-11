Аваков хоче підвищення штрафів за паркування на місцях для інвалідів

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розраховує на збільшення цього року штрафів з 465 до 1 020 гривень за паркування автотранспорту на місцях, призначених для інвалідів.

Про це він сказав на суспільному обговоренні законопроекту про посилення відповідальності за паркування транспортних засобів на місцях, призначених для осіб з інвалідністю, передають "Українські новини".

Також пропонується дозволити представникам громадських організацій, які займаються справами інвалідів, складати адміністративні протоколи на тих, хто паркується на місцях для інвалідів.

Перелік громадських організацій, уповноважених на складання адмінпротоколів, буде затверджуватися місцевими органами влади.

Аваков зазначив, що має намір внести цей законопроект на розгляд Кабміну, а уряд, у свою чергу, внесе цей документ у Верховну Раду.

Міністр розраховує на ухвалення парламентом цього законопроекту до 2017 року.